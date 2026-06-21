Nella seconda partita del Gruppo G i Diavoli Rossi sono stati fermati sullo 0-0 dall'Iran. Malgrado l'assenza di Doku, la selezione di Garcia nel primo tempo ha piantato le tende nella metà campo avversaria, ma l'occasione migliore è capitata a Taremi (gol annullato per fuorigioco dopo schema su punizione). Nella ripresa invece, dopo un clamoroso salvataggio di Beiranvand su De Cuyper, il copione del match è cambiato ma non troppo con l’ingenua espulsione (rosso diretto) di Ngoy.