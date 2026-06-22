La settimana che è appena iniziata si preannuncia storica in termini di caldo. Le temperature superano infatti abbondantemente i 30 °C in tutta la Svizzera, con l'allerta canicola che è stata innalzata da 3 a 4 in alcune zone del Paese. Peggio ancora in Francia, dove la colonnina di mercurio supera addirittura i 40 °C in alcune regioni.

In questo lunedì, 22 di giugno, gran parte della Svizzera è colorata di arancione sulla mappa dei pericoli di MeteoSvizzera. Il che significa un'allerta di grado 3 su 5 per il gran caldo.

Ma ci sono addirittura delle zone che in giornata si sono colorate di rosso. Si tratta delle regioni dei Tre Laghi, del Vallese centrale e dell'Arco lemanico, che passano quindi da un pericolo marcato a uno forte, raggiungendo così la regione di Basilea e la valle di Delémont, nel Giura, che erano già a questo livello da ieri.

Secondo l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), un pericolo forte (4) significa che per almeno tre giorni consecutivi non si verifica un raffreddamento significativo nemmeno nel corso della notte.

Durante questa ondata di caldo sussiste un rischio considerevole di disturbi circolatori e malessere fisico.

Oggi alle 13.00 sono già stati misurati 32,1 gradi a Sion, 31,3 gradi a Ginevra e 31 gradi a Neuchâtel. A Delémont, alla stessa ora, la temperatura raggiungeva addirittura i 33 gradi, stando a MeteoSvizzera.

Ma il livello di 4 su cinque prospetta temperature massime fino ai 36/37 gradi e umidità al 50% ed è previsto almeno fino a sabato sera alle 20.

Allerta canicola innalzata al livello 4 in alcune zone della Svizzera MeteoSvizzera

L’ondata di caldo, definita «storica» dai meteorologi, è prevista fino a domenica, ma MeteoSvizzera precisa che il periodo di massima intensità durerà almeno fino a martedì alle 20.

Le raccomandazioni di MeteoSvizzera: Bere almeno 1,5 litri al giorno, preferibilmente bevande non zuccherate e analcoliche.

Restare al fresco: cercate l’ombra e gli ambienti freschi, indossate abiti adeguati, un cappello e una protezione solare, chiudete le persiane/tende durante il giorno e arieggiate la casa la mattina presto.

Rimanere in contatto con le persone vulnerabili.

Non lasciare persone o animali in un’auto parcheggiata.

Attenersi alle raccomandazioni comportamentali dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Per tutti i giorni di questa settimana, il tempo si preannuncia «soleggiato, molto caldo e afoso», precisa ancora l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia, con probabili temporali serali sulle Alpi.

Evoluzione probabile fino al 5 luglio? Un anticiclone ristagnerà sul centro-nord dell’Europa, le giornate saranno generalmente soleggiate con rischio di rovesci o temporali nel pomeriggio, soprattutto in montagna. Le temperature massime saranno comprese tra i 28 °C e i 34 °C.

L’ondata di caldo si intensifica in Francia: «Allerta rossa»

Ma non è solo la Svizzera a boccheggiare: il caldo soffocante sta infatti affliggendo ancora di più la Francia, dove da oggi l'allerta «sale di livello», con 49 dipartimenti e 35 milioni di francesi sottoposti ad allerta rossa.

«Il caldo molto intenso si sta stabilizzando in modo duraturo sul Paese. Nei dipartimenti in allerta rossa, le temperature raggiungeranno livelli eccezionalmente elevati, sia di giorno che di notte», ha avvertito l’istituto meteorologico.

I valori più elevati, fino a 43 °C, interesseranno la fascia occidentale, da Hendaye a Rennes, mentre altrove, al di fuori delle zone costiere, le temperature si attesteranno generalmente tra i 36 e i 40 °C. E secondo Météo France, dovrebbero essere battuti dei record prima che le temperature inizino a scendere, cosa che non è prevista prima della fine della settimana.

Questo episodio di ondata di caldo «esteso, duraturo e intenso», dopo un primo episodio a maggio, potrebbe raggiungere un «livello di gravità» simile a quello dell’agosto 2003, che aveva causato quasi 15'000 morti in Francia.

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Anche il resto d’Europa è in difficoltà

L’ondata di caldo colpisce anche il resto d’Europa, come il Regno Unito, la Croazia, il Portogallo e la Spagna, dove un’ondata di caldo estremo sta interessando gran parte del Paese e le Isole Baleari.

Secondo il consenso scientifico, il cambiamento climatico indotto dall’attività umana rende più intensi i fenomeni meteorologici estremi, in particolare le ondate di calore.