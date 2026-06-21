L'edizione di quest'anno di Art Basel, conclusasi oggi, ha attirato 90'000 visitatori. Alla fiera d'arte moderna e contemporanea hanno partecipato 290 gallerie provenienti da 43 paesi.

Queste ultime hanno registrato ottime vendite in tutti i settori e in tutte le fasce di prezzo, ha comunicato stasera Art Basel, secondo cui l'edizione di quest’anno – la 56esima – ha confermato il ruolo di Basilea come punto d'incontro annuale centrale del mercato internazionale dell’arte.

Il pubblico proveniva da 103 paesi, con una partecipazione particolarmente forte dall'Europa. Alla fiera hanno inoltre partecipato collezionisti ed esperti d'arte provenienti dal Nord e dal Sud America, dall'Asia, dal Medio Oriente e dall'Africa, riferiscono gli organizzatori. Erano presenti anche rappresentanti di oltre 270 musei e fondazioni.

La fiera d'arte ha aperto le porte al grande pubblico giovedì; le principali vendite si sono tuttavia concluse già nei giorni precedenti, durante gli eventi First Choice e Preview del martedì e al vernissage di mercoledì.