Al ribasso sono in particolare state riviste le aspettative relative agli investimenti reali in beni strumentali e nell'edilizia, mentre le stime di inflazione sono in aumento.

Tenuto conto di tutto gli analisti ritengono che l'andamento macroeconomico nell'anno in corso sarà leggermente meno favorevole rispetto a quanto indicato nel sondaggio del marzo 2026.

Il tasso di crescita previsto per il 2027 è pari all'1,5% e rimane quindi invariato. Anche le stime relative alla crescita del PIL nei prossimi cinque anni non sono state modificate e si attestano ancora all'1,6%.

I tassi di inflazione previsti si attestano in media allo 0,7% per il 2026 e allo 0,8% per il 2027. Le aspettative sono state quindi riviste al rialzo per entrambi gli orizzonti temporali: di 0,3 punti percentuali per l'anno in corso e di 0,2 punti percentuali per il prossimo anno. Le stime a cinque anni sono invece rimaste invariate allo 0,9%.

Le previsioni del KOF «Consensus Forecast», a cui hanno preso parte 13 specialisti, non vanno confuse con quelle del centro congiunturale stesso.