A poche ore dall'apertura dei seggi per il ballottaggio delle presidenziali in Colombia, i due candidati alla presidenza – il progressista Iván Cepeda e il trumpiano Abelardo de la Espriella – si sono rivolti parole dure nelle ultime interviste concesse alla stampa.

Per Cepeda il suo avversario rappresenta «un pericolo per la democrazia, per l'equità sociale e per la vita stessa» in riferimento a presunti legami di 'El Tigre' – come si è autobattezzato il candidato trumpiano – con gruppi paramilitari di destra che operano nel Paese.

In un'intervista rilasciata a El País, Cepeda si è detto quindi fiducioso di poter rimontare i tre punti di svantaggio del primo turno, dove si è imposto de la Espriella con il 43,7%. «Abbiamo fatto una campagna segmentata e spiegato in modo trasparente a tutti i settori chi siamo e che vogliamo fare», ha detto.

In un'intervista alla rivista Semana, il favorito de la Espriella ha ribadito invece i suoi timori riguardo a possibili brogli. «Non penso di aver già vinto perché affrontiamo una mafia radicale di sinistra che farà tutto il possibile per rimanere attaccata al potere», ha detto, invitando quindi tutta la popolazione a votare. 'El Tigre' ritiene che potrà ottenere «tra i 13,5 e i 14 milioni di voti» dopo averne raccolti 10,3 milioni al primo turno, mentre l'attuale presidente progressista Gustavo Petro era stato eletto nel 2022 con 11,3 milioni di preferenze.

La recente preoccupazione manifestata da de la Espriella per gli 80 mila colombiani con alto potere d'acquisto che hanno viaggiato all'estero per seguire la Nazionale ai Mondiali – tutti suoi potenziali votanti – potrebbe ad ogni modo rappresentare un indizio concreto di un risultato più equilibrato di quello che indicano i sondaggi.