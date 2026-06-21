Contrariamente a quanto annunciato a fine pomeriggio dall'agenzia iraniana Tasnim, la delegazione negoziale iraniana non ha lasciato la sede delle trattative al Bürgenstock (NW) dopo le minacce del presidente statunitense Donald Trump, ma ha sospeso i colloqui in segno di protesta.

La delegazione iraniana, di cui fanno parte il ministro degli esteri Abbas Araghchi (in primo piano) e il capo negoziatore Mohammed Bagher Ghalibaf (alla sua sinistra).

«La delegazione iraniana ha presentato una protesta agli americani e sta ora valutando le opzioni per una risposta appropriata alle recenti minacce verbali di Donald Trump», riporta l'emittente di Stato iraniana in lingua inglese Press TV.

Il tycoon dagli Stati Uniti poco prima aveva minacciato sul social Truth di colpire l'Iran se «non costringe immediatamente i suoi proxies in Libano (Hezbollah, ndr) a smettere di creare problemi. Se non lo fanno, colpiremo l'Iran di nuovo molto duramente, proprio come abbiamo fatto la scorsa settimana, solo ancora più duramente!!!».

La delegazione iraniana rimane al Bürgenstock

Poco prima l'agenzia iraniana Tasnim, citando una fonte vicina al team negoziale, aveva sostenuto che la delegazione iraniana ha lasciato la sede delle trattative in segno di protesta contro le minacce di Trump, aggiungendo che i negoziati sono stati interrotti e rimangono in una situazione di stallo.

Anche un diplomatico al corrente dei colloqui afferma che «la delegazione iraniana non è andata via e che i colloqui tra USA e Iran sono ancora in corso», riporta su X Barak Ravid, giornalista del sito di notizie americano Axios.

Rispondendo alle minacce di Trump, il capo negoziatore iraniano Mohammed Ghalibaf ha scritto su X: «Non pensano forse che se le loro minacce avessero avuto un qualche effetto, non sarebbero arrivati a questo punto di disperazione? Non diamo peso alle minacce degli americani. Farebbero meglio a stare attenti alle loro dichiarazioni, le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Qualunque cosa dicano, saremo noi ad agire».

Colloqui interrotti per «consultazioni interne»

Poco prima della falsa notizia dell'abbandono del Bürgenstock da parte della delegazione iraniana, i media del Paese medio orientale, tra cui le agenzie IRNA e ISNA, avevano riferito che il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti, con i mediatori di Pakistan e Qatar, era stato interrotto per «consultazioni interne».

Secondo la tv di Stato iraniana «durante la prima sessione di colloqui durata 80 minuti non si sono svolte negoziazioni riguardanti il programma nucleare iraniano».

Secondo l'emittente l'attenzione si è concentrata sull'attuazione del memorandum d'intesa e sulla situazione in Libano.

Il direttore generale della Compagnia petrolifera nazionale iraniana Hamid Bovard, membro della delegazione giunta in Svizzera, aveva dichiarato che nei colloqui è stata discussa anche la revoca delle sanzioni petrolifere.