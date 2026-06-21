Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, hanno perso la vita all'alba di oggi, domenica, dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone, è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese.

Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 18 anni, ricoverato all'ospedale Niguarda, è indagato per omicidio stradale aggravato.

È risultato positivo all'alcol test. Secondo diversi siti d'informazione italiani, tra cui «Il Corriere della Sera», il suo tasso alcolemico nel sangue era addirittura del 1,61 per mille. Il limite legale per i neopatentati è fissato allo 0,0 per mille, per gli altri allo 0,5.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, i sommozzatori, per liberare i ragazzi dall'auto.

Due giovani trovati nell'auto

All'arrivo dei soccorritori, sette giovani sono stati recuperati dal veicolo: sei sono stati affidati alle cure del personale sanitario, mentre per uno non c'è stato nulla da fare.

Nel corso delle successive operazioni di recupero della vettura, una Audi omologata per 5 persone, e di ricerca dei dispersi nel canale Villoresi, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani, entrambi deceduti.

I ragazzi che hanno perso la vita abitavano tutti a Paderno Dugnano, mentre, l’autista vive a Cormano.

La probabile dinamica

Sabato sera avevano trascorso la serata al Line, una discoteca di Lainate, dal quale stavano tornando dopo la festa per festeggiare il 18esimo compleanno di un amico. Il dramma è avvenuto poco dopo le 5 di domencia mattina

Secondo il risultato dei primi rilievi sembra che il giovane alla guida non sia riuscito a curvare nel tratto in cui la strada gira verso il ponte sul canale Villoresi, finendo fuori strada e poi in acqua.

Stando agli investigatori dei carabinieri è possibile che il 18enne abbia perso il controllo a causa dell’elevata velocità in un tratto di strada molto stretto e nel quale, di solito, le vetture procedono a velocità ridotta.