Le parole della nipote del presidente degli Stati Uniti, psicologa clinica di professione, sullo stato di salute e la personalità dello zio sono preoccupanti. La gaffe del tycoon, che ha pubblicato sui social media la foto di una donna bionda scrivendo «figlia eccezionale», ma lei non è nessuna delle sue figlie, lascia allibiti.

Diagnosi shock La nipote di Trump, psicologa, avverte: «Zio Donald è misogino, insicuro e ci trascinerà a fondo con sé»

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo la nipote di Donald Trump, psicologa clinica, figlia di Fred, fratello del presidente, lo zio «è un misogino, oltre che profondamente insicuro».

«Non sa cosa sta facendo e sta creando disastri dai quali non riesce a districarsi. E questo lo rende ancora più disperato. L'unica cosa che gli viene in mente di fare è dare la colpa agli altri».

Secondo la nipote, la cosa che zio Donald desidera più di ogni altra al mondo è essere amato, ma nessuno lo ama perché lui stesso è incapace di amare.

Per la psicologa il presidente, da decenni, soffre di disturbi psichiatrici non diagnosticati e non curati, che peggiorano col tempo. Inoltre, starebbe subendo un grave declino cognitivo.

Aspetti questi che ha sperimentato pure la premier italiana Giorgia Meloni, entrata in conflitto aperto con il tycoon.

Mary L. Trump avverte: «Più diventa disperato, peggio sarà per noi, perché se pensa di andare a fondo, ci trascinerà giù con sé».

«Donald è un misogino. Non rispetta le donne; ha dei problemi con loro, in particolare con le donne forti».

Queste sono state le parole di Mary L. Trump - psicologa clinica e nipote del presidente degli Stati Uniti - in un'intervista al «Corriere della Sera» sui ripetuti attacchi di suo zio alla premier italiana Giorgia Meloni.

«È un uomo profondamente insicuro. Potrebbe essere la persona più debole che abbia mai incontrato», ha proseguito la psicologa, spiegando che lo zio sta perdendo il controllo di sé e della narrazione che sta cercando di costruire su se stesso e sulle sue competenze.

La nipote dell'attuale uomo più potente del mondo dice che «non sa cosa sta facendo e sta creando disastri dai quali non riesce a districarsi. E questo lo rende ancora più disperato. L’unica cosa che gli viene in mente di fare è dare la colpa agli altri».

Per quanto riguarda lo stato psicologico del presidente americano, secondo Mary Trump, «è un buco nero di bisogni».

La cosa che Donal Trump J. desidera più di ogni altra al mondo è essere amato, ma nessuno lo ama perché lui è incapace di amare chiunque altro.

La figlia di Fred Trump - fratello di Donald - ha asserito che «quel vuoto non può essere colmato, ma lui continua a provarci. E man mano che le cose peggiorano, ci prova in modo sempre più disperato».

Anche Meloni ha esperimentato un uomo psicologicamente ed emotivamente compromesso

L'intervista si inserisce nel contesto conflittuale tra il presidente americano e la premier italiana Giorgia Meloni, dopo il summit del G7, quando Trump ha fatto sapere che l'italiana lo aveva praticamente implorato per poter farsi fotografare con lui.

Da lì ne è nato un botta e risposta, fino alle parole del Primo ministro italiano: «Io e l'Italia non imploriamo mai».

La diatriba ha poi avuto un altro episodio, in cui Trump ribadisce le sue parole contro la premier che l'avrebbe supplicata e ha poi aggiunto: «Meloni vuole tornare amica per migliorare la sua popolarità».

Meloni ha risposto a The Donald in maniera secca: «La mia popolarità non è affar tuo»

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

«Come sta scoprendo la stessa Meloni», continua la nipote del presidente degli Stati Uniti nell'intervista, «Donald finisce sempre per rivoltarsi contro i suoi alleati, perché non sono mai abbastanza fedeli».

Secondo lei lo zio sa bene che la sua guerra contro l’Iran è stata un disastro totale per lui e per gli Stati Uniti e il fatto che si sentisse isolato al G7 sarebbe bastato a metterlo sulla difensiva.

«Le cose peggioreranno sotto ogni aspetto. Continuerà a scagliarsi contro tutti, e non finirà bene».

«Credo che gran parte di ciò che stiamo affrontando in questo momento sia dovuto al suo stato emotivo e psicologico gravemente compromesso», spiega la donna.

La nipote asserisce che il presidente, da decenni, soffre di disturbi psichiatrici non diagnosticati e non curati, che non possono che peggiorare col passare del tempo. Inoltre, starebbe subendo un grave declino cognitivo.

«Suo padre, mio nonno, aveva l’Alzheimer. Che sia questo il caso o meno, dal punto di vista cognitivo c’è chiaramente qualcosa che non va».

«A Donald non importa cosa succede a nessuno tranne che a se stesso. Più diventa disperato, peggio sarà per noi, perché se pensa di andare a fondo, ci trascinerà giù con sé», avverte Mary L. Trump.

La foto della figlia, che figlia non è

Un altro argomento di discussione al momento è una foto condivisa dal magnate tramite la sua piattaforma social Truth.

«Una figlia eccezionale. È un onore per me», ha scritto Donald Trump in occasione della Festa del Papà, accanto all’immagine di una donna bionda. Tuttavia, non si tratta né di Ivanka né di Tiffany, le sue due figlie.

La foto ritrae invece Margo Catsimatidis, moglie del miliardario John Catsimatidis, amico del presidente.

Non è chiaro perché Trump l’abbia pubblicato con la didascalia «figlia eccezionale»; i critici ritengono che si sia confuso. «Pensa che sia Tiffany.

L’America ha bisogno di una riunione di famiglia con il nonno», ironizza il podcaster canadese Chris LaBossiere.

Secondo un’analisi del Daily Beast, Trump ha pubblicato 861 post su Truth il mese scorso, con una media di 27 post al giorno.