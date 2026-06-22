Per ore sospeso Parapendista resta incastrato su una gru da cantiere

Venerdì a Nanchong, in Cina, molti occhi erano puntati su una gru da cantiere. Lì, un parapendista è rimasto incastrato per diverse ore a un'altezza vertiginosa. Nel video puoi vedere come i vigili del fuoco lo hanno liberato dalla sua difficile situazione.