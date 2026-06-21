Non sta andando bene con la Stasi? No, pensa l'autore. Dopo tre decenni, la curiosità si fa sentire e finalmente vuole sapere se era abbastanza interessante per i servizi segreti interni della Repubblica Democratica Tedesca (RTD), conosciuta anche come la DDR.

Io e la Stasi, parte I Perché voglio sapere, 30 anni dopo, cosa sapevano di me le spie della DDR

Il tema della Stasi è stato archiviato dopo 30 anni? Neanche per sogno. Un episodio di qualche anno fa di «Tatort - scena del crimine» (popolare serie TV germanofona ndt.) ha mostrato che le ferite causate dai metodi della polizia segreta della DDR non sono completamente guarite nemmeno dopo decenni.

Il fatto che la rivalutazione della storia recente della Germania non sia ancora completa si riflette anche nel fatto che ogni mese oltre 4.000 persone chiedono ancora l'accesso ai loro dossier. L'Ufficio federale per gli archivi della Stasi (BStU) fu creato appositamente per questo scopo nella Germania appena riunificata.

Tornando alla «scena del crimine»: si trattava dei metodi della Stasi durante le fiere a Lipsia. All'epoca, i servizi segreti della DDR reclutavano centinaia di donne per spiare gli uomini (d'affari) della Germania occidentale che facevano sesso a pagamento nel «più grande bordello d'Europa».

La Stasi è ancora presente

Io stesso ho vissuto a Lipsia per mezzo anno all'inizio degli anni '80. Mia madre era in ospedale per complicazioni durante una gravidanza. Dato che mio padre studiava a Lipsia, andai a vivere con lui per alcuni mesi nel dormitorio degli studenti. Una grande avventura per un bambino di prima elementare della periferia della zona, soprattutto in una grande città eccitante, con tram e insegne al neon.

Naturalmente non sapevo che Lipsia era il centro del Ministero per la Sicurezza dello Stato (MfS), come veniva chiamata ufficialmente la Stasi. Non sapevo nemmeno che prima o poi avrei avuto a che fare personalmente con la Stasi.

Qualche anno più tardi, dopo la caduta del muro di Berlino, quando la gioia del marco tedesco aveva lasciato il posto alla disillusione per la disoccupazione, ci furono ripetute ostilità contro di me e la mia famiglia: «Tuo padre era nella Stasi, sei figlio di un porco informatore».

Mio padre, una spia?

Non potevo semplicemente scrollarmelo di dosso. Ma la mia rabbia era sempre accompagnata da dubbi: «E se fosse vero?». Dopo tutto, negli anni '90, i collaboratori non ufficiali, gli IM (acronimo di Inoffizieller Mitarbeiter ndt.) - anche quelli di spicco - sono stati esposti più volte. Il padre della mia prima ragazza si è suicidato a causa del suo passato nella Stasi.

Non si sapeva esattamente chi stava con l'MfS. Nel mio distretto c'erano 443 IM negli anni '80. Questo corrisponde a un tasso di circa un informatore ogni 100 abitanti.

Quando i dubbi sono diventati troppo grandi, ho chiesto a mio padre: «Eri un IM?». Mi assicurò che non lo era stato, ma mi disse anche che aveva contatti abbastanza ufficiali con il Ministero della Sicurezza dello Stato.

Mio padre è stato per dieci anni nelle truppe di frontiera della DDR, la parte dell'esercito che sorvegliava il Muro e sparava senza pietà ai fuggitivi della Repubblica Democratica Tedesca. Era responsabile di assicurarsi che le informazioni classificate rimanessero davvero segrete e fossero chiuse a chiave, e teneva un registro delle violazioni degli ordini di servizio.

Una volta alla settimana portava il libro di protocollo all'ufficio di servizio distrettuale del Ministero per la Sicurezza dello Stato per la valutazione. Come ho detto: abbastanza ufficialmente.

I dubbi rimangono

La questione con la Stasi per me era quindi risolta. In quel momento. Poi ho avuto altre cose da fare: gli esami, gli studi, la vita. Ma i dubbi sono tornati regolarmente per un breve periodo e a un certo punto mi sono chiesto se c'era davvero un dossier su di me. Avevo solo 14 anni quando il Muro è caduto, ma non si sa mai.

La mia infanzia è stata plasmata ideologicamente, sono stato un pioniere impegnato, persino un piccolo funzionario: nel Consiglio dell'Amicizia, una sorta di consiglio studentesco dai contorni politicamente chiari, ero un agitatore. E all'età di dieci anni ero «responsabile del lavoro di educazione politica» nella mia scuola. Il che ha portato alcune ricompense.

Per esempio, ho ricevuto un viaggio di sei settimane nella repubblica pioniera «Wilhelm Pieck». Solo pochi furono ammessi nel più grande campo di pionieri della DDR. Niente di meglio, per me, che poter passare sei settimane lontano da casa, con i miei coetanei, facendo un sacco di sciocchezze. Un anno dopo era ancora più esclusivo e fui selezionato come partecipante alla riunione dei pionieri a Karl-Marx-Stadt (oggi Chemnitz).

Lunghe ombre del passato: l'ex sede del Ministero della Sicurezza di Stato (MfS) a Berlino oggi. Getty Images

Chi ha rivelato cosa su di me?

Non sapevo che, tra le altre cose, per questi viaggi era richiesto un «atteggiamento irreprensibile». Né chi potrebbe averli controllati. In ogni caso, non ricordo che mi sia stato chiesto. Forse essere nel Consiglio dell'Amicizia era sufficiente. O che i miei genitori erano membri della SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, il Partito Socialista Unificato di Germania, ndt.).

O forse non lo erano. E poi qualcuno deve aver raccolto e valutato alcune informazioni su di me. Soprattutto perché avevo una bisnonna a Wiesbaden, che mia madre ha potuto addirittura visitare con un permesso speciale nel 1987, e il mio migliore amico ha «attraversato» l'Ovest con la sua famiglia.

Spaventato dal titolo di un articolo dello Spiegel «Scioglimento dell'autorità dei registri - Cosa succederà ora al mio file Stasi?», all'inizio dell'estate dell'anno scorso ho chiesto l'accesso ai miei file. Più tardi però ho letto l'articolo di giornale per intero e ho scoperto che la fretta era infondata: anche se l'Autorità federale per i documenti della Stasi (BStU) è stata sciolta, i documenti sono stati trasferiti a un'altra autorità e rimangono accessibili.

Sono davvero pronto a perdonare?

Tuttavia, voglio sapere cosa la Stasi sapeva di me. Forse non verrà fuori niente dalla mia domanda, come per circa la metà dei 3,3 milioni di domande di cittadini che sono state presentate dal 1991. Ma così almeno avrei delle certezze.

Dopo più di 30 anni, sono di nuovo abbastanza curioso. E il mio passato nella DDR è abbastanza lontano da poter perdonare, se c'è qualcosa da perdonare. Almeno lo spero.

Mi chiedo se sono davvero venuto a patti col passato come dico a me stesso di aver fatto? Dopo due lettere dagli archivi della Stasi e due telefonate, non ne sono più così sicuro.

La serie «Io e la Stasi» continuerà in successione sciolta e in caso di possibili sviluppi riguardanti la richiesta di ispezione del dossier.