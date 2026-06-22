L'Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha nominato Andrea Bersani nuovo presidente del Consiglio di amministrazione.
KEYSTONE
Cambio al vertice dell’Ente ospedaliero cantonale: Andrea Bersani succede a Paolo Sanvido alla presidenza del Consiglio di amministrazione.
L'Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha nominato Andrea Bersani nuovo presidente del Consiglio di amministrazione. Succede a Paolo Sanvido, che lascia l’incarico dopo anni alla guida dell’organo.
Lo rende noto l'EOC, comunicando inoltre la nomina di Yvonne Willems Cavalli alla carica di vicepresidente.
Nel comunicato, l’Ente esprime gratitudine a Sanvido per il lavoro svolto, sottolineando che lascia «un’eredità fatta di dedizione, responsabilità e profondo senso delle istituzioni».
«Accolgo con senso di responsabilità la nomina a presidente del Consiglio di amministrazione dell’EOC. Ringrazio il Consiglio per la fiducia accordatami e il presidente uscente per il prezioso contributo offerto all’Ente nel corso degli anni», ha dichiarato Bersani.