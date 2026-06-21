30 un uomo di 47 anni è stato soccorso alla cascata della Piumogna a Faido dopo un principio di annegamento. Si tratta, informa la polizia, di un cittadino afghano residente in Valle Leventina. Stava facendo il bagno nella pozza quando non è più riemerso dall'acqua. Alcuni bagnanti lo hanno tratto in salvo e riportato a riva, iniziando le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, soccorritori di Tre Valli Soccorso e della REGA. Dopo aver continuato le manovre di rianimazione, l'elicottero ha trasportato il 47enne in ospedale. Secondo i medici l'uomo versa in gravi condizioni.