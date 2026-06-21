Oggi, domenica, poco dopo le 16.30 a Faido, nella pozza della cascata Piumogna, vi è stato un principio di annegamento.

Stando a una prima ricostruzione fornita in una nota dalla polizia, un 47enne cittadino afghano residente in Leventina stava facendo il bagno quando non è più riemerso dall'acqua.

L'uomo è stato tratto in salvo e riportato a riva da alcuni bagnanti, che hanno iniziato le manovre di rianimazione.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver continuato le manovre di rianimazione, hanno trasportato il 47enne in elicottero all'ospedale.

A detta dei medici il malcapitato versa in gravi condizioni.