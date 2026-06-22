Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha tracciato lunedì a Bellinzona il bilancio dell’anno scolastico appena concluso.

La direttrice Marina Carobbio ha ricordato che in Ticino continua il percorso verso il superamento dei livelli A e B e che, a partire da settembre, l’insegnamento del tedesco prenderà il via già in prima media.

Parallelamente, sono state intensificate le misure contro il razzismo nelle scuole e sono stati compiuti importanti investimenti per promuovere il rispetto dell’integrità personale. Per quanto riguarda il caso emerso in una scuola media del Bellinzonese, si resta in attesa delle conclusioni dell’inchiesta.

Carobbio ha evidenziato la necessità di rafforzare ulteriormente la prevenzione e la tutela dell’integrità personale. In quest’ottica sono stati avviati corsi di sensibilizzazione destinati ai docenti sui temi dell’educazione affettiva e sessuale.