Non una semplice caduta, ma lo scontro con un veicolo è stato all’origine del ferimento grave di un ciclista avvenuto domenica sera a Roveredo.

La bicicletta e l'auto coinvolte nell'incidente

A ricostruire l’accaduto è stata lunedì la polizia grigionese: verso le 19.10 un automobilista di 72 anni, si legge nella nota, stava percorrendo in salita la strada secondaria di Pianezz, quando in una curva a sinistra si è scontrato con un 66enne che scendeva in bici.

Il ciclista, conferma la polizia, ha riportato gravi ferite alla testa ed è stato trasportato con un elicottero della REGA all'ospedale civico di Lugano.

Eventuali testimoni sono pregati di contattare la polizia (091 822 85 00).