Belen Rodriguez.
Belen Rodriguez torna nel cast fisso di «Tú Sí Que Vales». L'annuncio è arrivato da parte della new entry dello show Elisabetta Canalis.
«Ladies and gentlemen, la bellissima, strepitosa e – lasciatemelo dire – fighissima Belen Rodriguez», ha detto l'ex velina nell'accogliere Belen nello studio dello show, come anticipato dal video pubblicato sui profili social della trasmissione.
Le registrazioni delle nuove puntate di «Tú Sí Que Vales», che andranno in onda su Canale 5 in autunno, si stanno svolgendo in queste settimane.
Belen ed Elisabetta hanno già lavorato insieme a Sanremo, affiancando Gianni Morandi nella conduzione del festival nel 2011.
Belen sarebbe dovuta tornare in tv con la conduzione de «L'Isola dei Famosi», poi affidata a Selvaggia Lucarelli.
La 41enne torna nel programma dopo 4 anni di assenza e un periodo particolarmente difficile, segnato da problemi di salute mentale.
A maggio, la showgirl è stata ricoverata al Policlinico di Milano dopo un intervento delle forze dell'ordine, che l'avrebbero trovata in forte stato di agitazione.