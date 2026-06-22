Un team di ricercatori tedeschi ha identificato un meccanismo che permette alle piante di collaborare più a lungo con i funghi del suolo, migliorando l'assorbimento di nutrienti. La scoperta potrebbe ridurre in futuro il bisogno di fertilizzanti e l'impatto ambientale dell'agricoltura.

Gran parte dell'agricoltura moderna dipende dai fertilizzanti a base di fosfato, una risorsa limitata e associata a importanti problemi ambientali.

L'eccesso di nutrienti può infatti finire nei fiumi e nei laghi, alterando gli ecosistemi acquatici e favorendo fenomeni come la proliferazione algale.

Una nuova ricerca pubblicata su «Science Advances» potrebbe però aprire la strada a colture più efficienti e meno dipendenti dai fertilizzanti. Gli scienziati del Leibniz Institute of Plant Biochemistry e dell'Università di Bonn hanno individuato un «interruttore biologico» che controlla la collaborazione tra le piante e i funghi micorrizici, preziosi alleati naturali delle radici.

Questi funghi formano una rete sotterranea che si estende ben oltre l'apparato radicale, aiutando la pianta ad assorbire fosforo, azoto, magnesio, potassio e acqua. In cambio ricevono zuccheri prodotti attraverso la fotosintesi.

Normalmente, quando la pianta dispone di quantità sufficienti di fosfato, interrompe progressivamente questa collaborazione per risparmiare energia. «Il costo energetico di questa simbiosi è così elevato che la pianta tende a sopprimerla quando il fosfato è disponibile in abbondanza», spiega Martina Ried-Lasi, responsabile del gruppo di ricerca.

Gli studiosi hanno identificato nel gene-enzima VIH2 il regolatore di questo processo. Modificando il suo funzionamento, sono riusciti a far sì che le piante continuassero a comportarsi come se fossero in carenza di fosfato, mantenendo attiva la collaborazione con i funghi anche in presenza di nutrienti sufficienti.

Nei test effettuati sulla pianta modello *Lotus japonicus*, il risultato è stato notevole: le piante hanno assorbito quantità significativamente maggiori di fosforo e di altri minerali essenziali, senza mostrare effetti negativi sulla crescita.

«Siamo riusciti a separare la regolazione della simbiosi micorrizica dalla quantità di fosfato presente nel terreno», afferma Gabriel Schaaf dell'Università di Bonn. «È un obiettivo che la ricerca sulle micorrize cerca di raggiungere da decenni».

La scoperta potrebbe avere implicazioni importanti per l'agricoltura del futuro. Oltre a ridurre l'utilizzo di fertilizzanti, una maggiore collaborazione tra piante e funghi potrebbe migliorare la resistenza alla siccità e favorire l'accumulo di carbonio nel suolo.

Resta però una domanda fondamentale: questo maggiore assorbimento di nutrienti si tradurrà anche in raccolti più abbondanti? Per rispondere serviranno ulteriori sperimentazioni in campo aperto. Se i risultati verranno confermati, la natura potrebbe offrire una delle soluzioni più promettenti per coltivare di più consumando meno risorse.