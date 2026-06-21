Nel 1994, la Svizzera riuscì a qualificarsi per un Mondiale dopo 28 anni di assenza. Il torneo negli Stati Uniti è stato un'esperienza completamente nuova per la squadra rossocrociata. E questo si è notato soprattutto fuori dal campo, come ha raccontato l'ex calciatore Georges Bregy a blue Sport.

Hai fretta? blue News riassume per te Con la prima partecipazione ai Mondiali dopo 28 anni, la nazionale di calcio svizzera ha vissuto un'esperienza completamente nuova negli Stati Uniti nel 1994.

Al campo base della Nati l'isolamento si è fatto sentire, e sono nate anche tensioni tra la squadra e l'allenatore Roy Hodgson.

Hodgson voleva tenere i giocatori completamente al riparo dagli occhi del pubblico, e anche le visite delle mogli e delle famiglie dei giocatori dovevano essere limitate.

Georges Bregy ha raccontato a blue Sport come sono riusciti a convincere il loro coach.

1 a 1 contro gli USA, 4 a 1 contro i rumeni.

La Svizzera ha impressionato nel Mondiale del 1994, raggiungendo gi ottavi di finale. Non tutto, però, è andato così liscio durante la spedizione statunitense dei rossocrociati.

A volte l'isolamento sociale si è fatto sentire e si sono verificate tensioni tra la squadra e l'allenatore Roy Hodgson. «Quando si sta insieme come squadra per così tanto tempo c'è sempre un po' di frustrazione», dice Ciriaco Sforza.

Hodgson si è arrabbiato perché alcuni giocatori restavano troppo a lungo a bordo piscina e si presentavano all'allenamento scottati dal sole.

«Per me è chiaro che ci preparavamo bene per ogni allenamento. Ma c'erano calciatori che sapevano che al 99% non avrebbero avuto minuti», ha raccontato Georges Bregy a blue Sport.

Loro la prendevano più alla leggera. «Venivano all'allenamento con la testa rossa e le scottature. Roy ha dovuto fare la voce grossa», ricorda il 68enne «dio del calcio di punizione».

«Anche gli allenatori devono staccare la spina»

Il problema è che l'allenatore in persona è arrivato in ritardo a una sessione di allenamento perché aveva giocato a golf troppo a lungo con il preparatore dei portieri Mike Kelly.

«Alcuni giocatori si sono arrabbiati perché abbiamo iniziato l'allenamento solo alle 16:15 invece che alle 16:00», ricorda Bregy.

Lo stesso ex centrocampista non riusciva a capire perché tanto chiasso: «Per me è stato un po' un cavillo. Non importa se inizio l'allenamento 10 minuti prima o dopo. L'importante è essere concentrati su tutto. Si sentiva che era la prima volta che partecipavamo a un torneo così importante come quello. Gli allenatori devono anche essere in grado di staccare la spina e ricaricare le batterie».

I calciatori non potevano lasciare il complesso alberghiero

All'epoca Hodgson ha introdotto alcune regole nel ritiro dei Mondiali. Ad esempio i giocatori non potevano lasciare l'albergo senza autorizzazione, nemmeno nel tempo libero.

I calciatori hanno reagito in modo più o meno comprensivo.

«Come giocatore, vuoi la massima libertà possibile, questo è chiaro. Ma come allenatore hai la responsabilità. Bisogna anche rendersi conto che eravamo a Detroit. Fin dall'inizio gli americani ci hanno detto che non dovevamo muoverci liberamente per motivi di sicurezza», afferma Sforza.

Agli atleti è andata meno a genio un'altra regola che il coach inglese ha voluto inizialmente far rispettare. Le stelle della Nati avrebbero dovuto essere protette dagli occhi del pubblico, e anche le visite delle loro mogli o fidanzate avrebbero dovuto essere ridotte al minimo assoluto.

Poter passare la notte con le proprie care era impossibile. Hodgson temeva che il rischio di distrazione per Sutter, Bregy, Sforza & Co. fosse troppo grande.

Si vociferava di un vero e proprio divieto di fare sesso durante la spedizione rossocrociata.

«Non si tratta solo di sesso»

Ma i giocatori si sono difesi.

Bregy ricorda: «Dicemmo che eravamo abbastanza grandi da poter decidere da soli. Io, per esempio, all'epoca ero già sposato. Fortunatamente riuscimmo a farci valere e alle donne fu permesso di farci visita dopo le partite».

Come è stato convinto Hodgson? «Siamo riusciti a spiegare a Roy che è bene avere anche altri pensieri», dice Bregy. «Non si tratta solo di sesso, ma di tutto l'insieme, di momenti di intimità con la moglie e la famiglia».

Il video dell'intervista in tedesco: