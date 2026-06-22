Gli africani hanno infatti fermato l'Uruguay sul 2-2 grazie a due errori della difesa Celeste. Prima la barriera che si è aperta su una punizione dalla distanza e poi la sciagurata uscita di Muslera hanno infatti spianato la strada alle reti di Pina e Varela. Nel mezzo la squadra di Bielsa aveva momentaneamente ribaltato il risultato con Araujo e Canobbio, ma il forcing finale non ha portato un altro gol