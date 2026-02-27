L'ex stella della Nazionale svizzera Ciriaco Sforza parla a blue Sport di come la depressione e l'ansia abbiano gradualmente influenzato la sua vita e di come stia pianificando il suo ritorno da allenatore.

Senza corazza Ciriaco Sforza si racconta: «La depressione e l'ansia sono arrivate gradualmente»

Hai fretta? blue News riassume per te Ciriaco Sforza parla apertamente di depressione e ansia dopo il periodo trascorso come allenatore del GC. La tensione della sua lunga carriera professionale e i problemi privati lo avevano stremato fisicamente e mentalmente.

L'ex giocatore della Nazionale svizzera ha cercato l'aiuto di chi gli stava vicino e in seguito anche un supporto psicologico professionale.

Oggi Sforza afferma che non bisogna vergognarsi di questi problemi.

Il 56enne vuole tornare a lavorare come allenatore. Rimane particolarmente motivato dalla promozione di giovani talenti, ma l'ambiente giusto nel club è fondamentale per lui.

Da giocatore, Ciriaco Sforza non aveva paura.

Lo svizzero si è persino scontrato con l'allora vicepresidente del Bayern Karl-Heinz Rummenigge: «Quando si va al Bayern Monaco, non si può mai avere paura», ha sintetizzato nel discorso sulla Coppa del Mondo.

Dopo la carriera attiva il nativo di Wohlen è passato direttamente alla panchina di allenatore nel 2006. Ha allenato il Lucerna per due anni, prima di tornare al Grasshoppers. Dopo tre stagioni, il capitolo GC si è concluso nel 2011.

Alla fine il suo corpo ha ceduto: depressione e ansia. «Tutto è arrivato gradualmente», ricorda l'ex Nazionale elvetico.

In precedenza la sua batteria era «ai minimi termini». È diventato professionista all'età di 16 anni. Poi è arrivata la carriera in Svizzera e all'estero, seguita da una formazione da allenatore. E c'è stata la separazione dall'ex moglie.

Anche queste circostanze lo hanno portato a «fasi in cui ho detto: 'Non mi piace per niente'».

Sebbene non vedesse l'ora di rivestire il ruolo di allenatore del GC, a casa era stanco. «Allora mi sdraiavo e c'erano anche giorni in cui non volevo assolutamente alzarmi», spiega il 56enne. Questo per «paura che mi succedesse qualcosa».

«Non c'è nulla di cui vergognarsi»

Inizialmente ha chiesto consiglio alle persone a lui vicine prima di rivolgersi a un consulente psicologico professionista. «Questo mi ha aiutato enormemente», sottolinea.

Non c'è nulla di cui vergognarsi, aggiunge. «È la mia storia, non è solo una fantasia, è successo a me», dice.

Ora «sta di nuovo benissimo», sottolinea colui che ha vestito per 79 volte la maglia della Nazionale. «Sono felice e in salute» e questo vale anche per la sua famiglia e i suoi figli.

Il fatto che sia diventato «più calmo e chiaro» lo ha aiutato nel percorso di recupero. Lo psicologo gli ha anche dato un consiglio importante: «Ho imparato a dire di no a certe cose perché spesso ero troppo dolce per gli altri».

Un occhio al talento

Dopo un anno senza club, ora vuole «di nuovo lavorare come allenatore». Di recente ha completato un apprendistato come direttore sportivo presso la SFL, ma vede ancora il suo futuro come allenatore.

È sempre stato entusiasta di lavorare con i giovani giocatori. Al GC è riuscito a far crescere Yann Sommer, Steven Zuber, Izet Hajrovic, Nzuzi Toko e Haris Seferovic, mentre al Lucerna è riuscito a vendere Fabian Lustenberger al Berlino dopo pochi mesi.

Per la sua prossima stazione, non si concentra tanto sul club quanto sulle persone e sui loro obiettivi: «Deve semplicemente essere il club giusto, con le persone giuste e gli obiettivi giusti, poi le cose decolleranno di nuovo».

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L'intervista con Ciriaco Sforza (in tedesco)