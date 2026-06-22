La storia di Alireza Beiranvand è una delle belle favole della Coppa del Mondo. Dalle difficoltà affrontate in gioventù, fino a diventare il portiere dell’Iran, passando per il Guinness World Record, e ieri, contro il Belgio (0:0), a giusta ragione, è stato eletto «Man of the Match».

Alireza Beiranvand, eroe della nazionale iraniana e portiere dalla qualità incredibili.

Una favola mondiale Ecco la curiosa storia di Beiranvand, para tutto dell'Iran e recordman nel Guinness dei primati

Hai fretta? blue News riassume per te Nel gruppo G, tra Belgio e Iran è finita 0 a 0.

Nonostante le ottime occasioni da gol, i Diavoli Rossi europei non sono riusciti a superare il portiere iraniano Beiranvand, autore di parate pregevoli, che gli sono valse il premio di Man of the Match.

Il 34enne di Sarab-e Yas è entrato di diritto nel Guinness World Record grazie al lancio più lungo di un pallone da calcio in una partita ufficiale (2016): 61 m e 26 cm.

L'oggi nazionale iraniano, da bambino, lanciava le pietre il più lontano possibile per sconfiggere la noia quando era a pascolare il gregge di famiglia.

Mentre giocava nelle giovanili del Naft Tehran, il ragazzo ha fatto il panettiere, lo spazzino e il lavaauto per mantenersi. Nel 2011 qualcuno lo notò e lo portò in prima squadra.

Dopo due esperienze poco positive in Olanda e in Portogallo oggi Beiranvand gioca in Azerbaijan, per il Tractor.

José Mourinho è convinto che una qualche grossa squadra europea si farà ora avanti.

Il Belgio si è scontrato con il muro iraniano. De Bruyne e compagni - in dieci per l'ultima mezz'ora - non riescono mai a trovare la via del gol, complici le tante parate del portiere Beiranvand.

Alcune ottime occasioni sono capitate anche all'Iran, entrambe dai piedi di Taremi, ma Courtois si è ricordato di essere ancora un gran portiere. A Los Angeles è finita 0-0.

Ma Beiranvand era già diventato famoso in tutto il mondo per la sua straordinaria abilità nel lanciare la palla a distanze incredibili, tanto da essere il detentore del Guinness World Record nel lancio del pallone.

Chi è Alireza Beiranvand?

Alireza Beiranvand è un portiere della Nazionale iraniana di calcio, nato il 21 settembre 1992 a Sarab-e Yas, in Iran.

La sua passione per il calcio è nata fin da piccolo, ma il suo percorso verso il successo non è stato facile come quello di molti colleghi professionisti che provengono da accademie calcistiche d’élite. Il 34enne ha dovuto lavorare sodo per affermarsi nel calcio iraniano prima di diventare il portiere titolare della nazionale.

Sul palcoscenico mondiale l'iraniano si era già messo in mostra in occasione del Mondiale 2018. Uno dei suoi momenti più memorabili è stata la parata su un rigore di Cristiano Ronaldo.

Giova ricordare che lo stile di gioco di Alireza è basato su forza fisica, riflessi rapidi, sicurezza e un'eccezionale distribuzione della palla.

Mentre la maggior parte dei portieri si concentra principalmente sul fermare i tiri, la sua capacità di avviare rapidamente gli attacchi attraverso lanci lunghi lo rende unico. La sua statura e la sua presenza imponente lo aiutano sulle palle alte, anche contro attaccanti prestanti - vedi Lukaku.

Il record del mondo

Il Guinnes World Record per il lancio più lungo di un pallone da calcio in una partita ufficiale è di 61 m e 26 cm ed è stato realizzato, appunto, da Alireza Beiranvand, con la maglia della nazionale, contro la Corea del Sud, l'11 ottobre 2016.

La sua precisione nei lanci e la lunghezza degli stessi inizia da quando, ragazzino, per ammazzare il tempo, lanciava le pietre il più lontano possibile mentre doveva badare al gregge di famiglia.

Ha fermato i Diavoli Rossi

Tra le tante grandi parate compiute domenica sera contro il Belgio di Lukaku e De Bruyne, una in particolare ha rimesso Alireza sul palcoscenico dei fenomeni: al 56esimo, da terra, alza il braccio e apre la mano per fermare il pallone calciato in porta a botta sicura da Vanaken.

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José Mourinho, neo allenatore del Real Madrid, a Press TV Sport, non crede che il numero 1 dell'Iran giochi per il Tractor. Non lo conoscete? Non siete gli unici. Infatti, il club azero gioca nella Persian Gulf Pro League.

L'allenatore del Real Madrid ha suggerito che il nazionale iraniano meriti un palcoscenico più importante rispetto a quello del suo attuale club.

«Perché se un portiere è in grado di compiere quelle parate contro il Belgio, o dovrebbe giocare in uno dei club più importanti d’Europa, oppure gli osservatori calcistici si sono semplicemente dimenticati di lui. Ma dopo stasera, non credo che se ne dimenticheranno ancora per molto».

Panettiere, spazzino e lavaauto

È poi la «Gazzetta dello Sport» a raccontare il percorso giovale del portiere, che per alimentare il suo sogno aveva bisogno di soldi, così dopo aver smesso di fare il pastore prima trovò impiego in un panificio, poi come spazzino e dopo ancora in un autolavaggio dove sfruttava la sua altezza (quasi due metri) per pulire le auto al doppio della velocità.

Si racconta che un giorno passò a pulire la macchina Ali Daei, il più grande calciatore iraniano di tutti i tempi, vincitore della Bundesliga con il Bayern nel 1999. Alireza avrebbe voluto parlare con lui, ma si vergognò della sua storia e delle sue origini, quindi rinunciò.

La svolta arrivò comunque nel 2011 quando il Naft Tehran, la squadra in cui giocava, vide in lui troppo talento per tenerlo nelle giovanili. Da lì arrivò la prima chiamata dalla nazionale e l'inizio di una storia che l'ha portato anche in Europa, ad Anversa prima e Boavista poi: due avventure finite male. Oggi gioca appunto per il Tractor.

Ma quando mette i guanti della Nazionale, Beiranvand non lo supera nessuno, tanto che l'Iran è ora secondo nel gruppo G con due punti - a pari merito con il Belgio.

Nell'ultima e decisiva sfida gli uomini di Ghalenoei sfideranno l'Egitto, primo con quattro punti. Sognare è lecito, Alireza Beiranvand lo sa.