Succede a Gravina
Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della Federazione italiana gioco calcio
Giovanni Malagò
Keystone
Giovanni Malagò è stato eletto come nuovo presidente della Federazione italiana gioco calcio (FIGC). Succede a Gabriele Gravina, al timone negli ultimi otto anni.
Il 67enne ha superato con il 68,58% dei voti la concorrenza di Giancarlo Abete.
Il romano è già stato a capo del CONI e dell'organizzazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Per la panchina degli Azzurri i nomi più papabili rimangono Antonio Conte e il favorito Roberto Mancini.