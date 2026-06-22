Nel 1995 è stato l'artefice di quella che probabilmente è stata la più famosa protesta sportiva di tutti i tempi in questo Paese e l'iniziatore dello striscione «Stop it Chirac». Oggi Alain Sutter è contrario all'ingerenza delle star dello sport nella politica. Ecco le sue ragioni.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 1995, la Nazionale svizzera fece scalpore a livello internazionale con lo striscione «Stop it Chirac» prima delle qualificazioni agli Europei contro la Svezia.

Lo sfondo dell'azione di protesta erano gli esperimenti nucleari nel Pacifico meridionale ordinati dal presidente francese Jacques Chirac.

Uno dei promotori dell'azione è stato Alain Sutter, che ha spiegato nel «Legends Talk» su blue Sport che la protesta era nata spontaneamente all'interno della squadra in quel momento.

Sutter non si è mai pentito dell'azione. Tuttavia, l'ex internazionale è ora critico nei confronti dei messaggi politici nello sport.

6 settembre 1995: la Nazionale svizzera gioca sotto la guida dell'allenatore Roy Hodgson in Svezia per qualificarsi agli Europei del 1996 in Inghilterra.

Tuttavia, non saranno ricordati tanto gli aspetti sportivi del pareggio senza reti, quanto piuttosto una scena che precedette il calcio d'inizio. Durante gli inni nazionali, i giocatori svizzeri srotolarono uno striscione con la scritta: «Stop it Chirac».

Il contesto era quello degli esperimenti nucleari nel Pacifico meridionale ordinati dall'allora presidente francese Jacques Chirac.

L'azione fece notizia a livello internazionale e riscosse consensi in molti luoghi. Alla SFV, tuttavia, l'entusiasmo fu limitato. Il presidente Marcel Mathier aveva avvertito all'epoca che lo sport non doveva essere usato impropriamente per messaggi politici.

Alla fine non furono imposte sanzioni alla compagine svizzera. Tuttavia, la UEFA reagì e annunciò che in futuro le azioni politiche in campo sarebbero state costantemente penalizzate.

«Ci sarebbe stata una crescita incontrollata»

31 anni dopo, Alain Sutter, l'iniziatore dello striscione «Stop it Chirac», parla dell'azione di protesta in un'intervista a blue Sport.

«Sono cose spontanee che si fanno in quel momento. Una persona non può farlo da sola. Non potevo andare dai miei compagni di squadra e dire: 'Io scrivo un manifesto e voi lo tenete', ma è stata un'azione comune a cui ha partecipato la maggior parte della squadra. Gli altri giocatori l'hanno boicottata, non volevano averci niente a che fare».

Sutter non prova alcun rimorso: «Col senno di poi è sempre difficile dire se lo rifaresti o meno. In quel momento era giusto. Per questo l'abbiamo fatto».

Tuttavia, l'ex calciatore non è favorevole alle proteste politiche nello sport. L'oggi responsabile dello sport del GC sconsiglia chiaramente ai giocatori di compiere tali azioni in questi giorni.

«Lo sport non dovrebbe essere politica. Credo che anche il palcoscenico verrebbe abusato. Se ogni sportivo che ha una piattaforma dovesse esprimere la propria opinione su tutti questi argomenti, si avrebbe una crescita incontrollata. È bene così, come lo è assicurarsi che cose del genere non accadano nello sport».

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L'intervista con Alain Sutter (in tedesco)