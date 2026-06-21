Curaçao ha conquistato il suo primo storico punto ai Mondiali grazie ad un ispiratissimo Eloy Room tra i pali che ha costretto l'Ecuador allo 0-0.

Nonostante il 75% di possesso palla e oltre 3 gol attesi, i sudamericani hanno infatti pagato la serata di grazia del portiere caraibico e la mancanza di freddezza sotto port, come lasciava presagire già dopo pochi minuti il clamoroso errore di Enner Valencia a tu per tu con l'estremo difensore.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

L'Ecuador è ora costretto a sconfiggere la Germania per qualificarsi ai sedicesimi, traguardo a cui può ancora ambire anche Curaçao.